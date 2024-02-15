​«ПСЖ» связался с агентом звёздного аргентинца

«ПСЖ» изучает варианты по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает All About Argentina, ссылаясь на FOX Sports, гранд Лиги 1 связался с агентом Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано. Парижане обсудили возможность летнего перехода футболиста, но в ответ услышали, что Лаутаро всё устраивает в «Интере», и он ведёт со своим клубом переговоры о продлении контракта.

26-летний Мартинес является капитаном «Интера». В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 30 матчей, в которых забил 22 гола и отдал пять результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лаутаро в 110 миллионов евро.