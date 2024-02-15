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Чемпионат Италии. Серия А

​«ПСЖ» связался с агентом звёздного аргентинца

15 Февраля 2024 • 18:12 Комментировать

«ПСЖ» изучает варианты по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает All About Argentina, ссылаясь на FOX Sports, гранд Лиги 1 связался с агентом Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано. Парижане обсудили возможность летнего перехода футболиста, но в ответ услышали, что Лаутаро всё устраивает в «Интере», и он ведёт со своим клубом переговоры о продлении контракта.

26-летний Мартинес является капитаном «Интера». В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 30 матчей, в которых забил 22 гола и отдал пять результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лаутаро в 110 миллионов евро.

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Интер Милан ПСЖ Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2024 Алехандро Камано ещё теги
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