​Моуринью резко высказался о боссах «Ромы», которые его уволили

В январе Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера «Ромы» из-за плохих результатов команды. Очевидно, что португальский специалист остался недоволен решением руководителей клуба. Моуринью обрушился с критикой на своих теперь уже бывших работодателей.

«Я не участвую в плей-офф Лиги Европы не потому, что меня выбили на поле. Меня выбили те, кто не разбирается в футболе», - слова Моуринью в социальных сетях приводит журналист Экрем Конур.

В четверг «Рома» под руководством Даниэле де Росси проведёт первый матч стыкового раунда Лиги Европы против «Фейеноорда». Не пропустите текстовую трансляцию этого матча.