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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью резко высказался о боссах «Ромы», которые его уволили

15 Февраля 2024 • 15:35 Комментировать

В январе Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера «Ромы» из-за плохих результатов команды. Очевидно, что португальский специалист остался недоволен решением руководителей клуба. Моуринью обрушился с критикой на своих теперь уже бывших работодателей.

«Я не участвую в плей-офф Лиги Европы не потому, что меня выбили на поле. Меня выбили те, кто не разбирается в футболе», - слова Моуринью в социальных сетях приводит журналист Экрем Конур.

В четверг «Рома» под руководством Даниэле де Росси проведёт первый матч стыкового раунда Лиги Европы против «Фейеноорда». Не пропустите текстовую трансляцию этого матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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