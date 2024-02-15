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Чемпионат Италии. Серия А

Кураньи: «У Миранчука есть будущее в Европе»

15 Февраля 2024 • 13:19 Комментировать
Аталанта
...
Сассуоло
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17.02 22:45

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению эксперта, российскому футболисту удалось преодолеть непростой этап в карьере и доказать, что он способен выступать на высоком европейском уровне.

«Миранчук — талантливый, качественный футболист. Он преодолел тяжёлый этап, прогрессировал. Думаю, у Алексея есть будущее в Европе», — цитирует Кураньи «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 20 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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