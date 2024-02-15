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«Ювентус» хочет продать своего защитника за 75 миллионов евро

15 Февраля 2024 • 10:56 Комментировать
Верона
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Ювентус
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17.02 20:00

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Экрема Конура, «Ювентус» готов расстаться со своим ключевым игроком не менее, чем за 75 миллионов евро. В услугах 26-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал» и ряд английских клубов, включая «Манчестер Юнайтед».

Бремер выступает за «Ювентус» с 2022 года, перейдя из «Торино». В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей, в которых он забил два гола. Его соглашение с туринцами истекает в 2028 году. Трансферная стоимость защитника оценивается в 50 миллионов евро.

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