«Ювентус» хочет продать своего защитника за 75 миллионов евро

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Экрема Конура, «Ювентус» готов расстаться со своим ключевым игроком не менее, чем за 75 миллионов евро. В услугах 26-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал» и ряд английских клубов, включая «Манчестер Юнайтед».

Бремер выступает за «Ювентус» с 2022 года, перейдя из «Торино». В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей, в которых он забил два гола. Его соглашение с туринцами истекает в 2028 году. Трансферная стоимость защитника оценивается в 50 миллионов евро.