​«Город чудес» - Клозе романтично поздравил «Лацио»

Немецкий нападающий Мирослав Клозе переживал за римский «Лацио» во время игры итальянского клуба с мюнхенской «Баварией», ведь именно с римской командой у него связаны теплейшие воспоминания всей карьеры. Клозе очень рад тому, что подопечные Маурицио Сарри положили «Баварию» на лопатки.

- Вы знаете, что мое сердце разрывается между «Лацио» и «Баварией». «Бавария» сильнее, но в Риме случаются чудеса, такой это город. У «Лацио» есть человек-гол, Иммобиле, - цитирует слова немецкого нападающего cittaceleste.it.

Ответный матч между этими командами состоится пятого марта в Мюнхене.