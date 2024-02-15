​Пиоли рад успехам Диаса

Нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли дал понять, что рад успехам Браима Диаса в мадридском «Реале». В прошлом сезоне Диас выступал именно в составе «Милана», но итальянский клуб не сумел сохранить его в своем составе. Тем не менее, Пиоли старается поддерживать с ним контакт:

- С Браимом Диасом мы часто связываемся, я и вчера ему написал, поздравил с голом. Правда, он пока что не ответил. Мы все сохранили с ним прекрасные отношения, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

В своем следующем матче «Милан» сыграет с французским «Ренном» в рамках плей-офф Лиги Европы.