​Конте: «Смерть Михайловича и Виалли стала для меня тяжёлым испытанием»

Итальянский специалист Антонио Конте заявил, что смерть его бывшего партнера по команде Джанлуки Виалли, а также уход в мир иной Синиши Михайловича стали для него серьезным ударом. Сербский бывший полузащитник скончался 16 декабря 2022 года, а Виалли - ровно через три недели после него, 6 января 2023 года.

- Эти смерти, так близко друг от друга, стали для меня ударом. С Виалли нас связывало многое. В последний раз мы встречались с ним за три недели до его смерти. Воспоминания того ужина я теперь бережно храню в сердце, - заявил Антонио Конте, слова которого цитирует pianetamilan.it.