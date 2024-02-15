​Тухель потерпел уже 10 поражений у руля «Баварии» в 43 матчах - Нагельсманну потребовались 84 игры

Статистика, которая показывает зыбкость положения Томаса Тухеля у руля «Баварии» - поражение в Риме от «Лацио» Маурицио Сарри стало для него уже десятым с учетом всех турниров, в которых он руководил «Баварией» на протяжении последних десяти месяцев, когда он встал у руля клуба.

Десять поражений случились в 43 матчах - и это почти в два раза быстрее, чем у предыдущего наставника клуба, Юлиана Нагельсманна, которому потребовались 84 матча.

В следующем своем матче «Бавария» сыграет в гостях против «Бохума» в рамках немецкой Бундеслиги, это случится восемнадцатого февраля.