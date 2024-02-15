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​Конте: «Моя супруга уже устала от моего отпуска»

15 Февраля 2024 • 01:31 Комментировать

Итальянский специалист Антонио Конте не при делах уже почти год - весной прошлого года он тихонько расстался с лондонским «Тоттенхэмом» и взял творческий отпуск. Сейчас отпуск, намекает сам Антонио, подходит к своему завершению - его гонит на работу собственная супруга, которая устала от ежедневного ворчания мужа.

- Я нуждался в этом отпуске, чтобы побыть с семьей, с родителями. Но сейчас моя жена уже гонит меня на работу, потому что она чувствует - во мне слишком много неиспользуемой энергии и это ее напрягает, - цитирует слова итальянского  специалиста pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте
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