​Конте: «Моя супруга уже устала от моего отпуска»

Итальянский специалист Антонио Конте не при делах уже почти год - весной прошлого года он тихонько расстался с лондонским «Тоттенхэмом» и взял творческий отпуск. Сейчас отпуск, намекает сам Антонио, подходит к своему завершению - его гонит на работу собственная супруга, которая устала от ежедневного ворчания мужа.

- Я нуждался в этом отпуске, чтобы побыть с семьей, с родителями. Но сейчас моя жена уже гонит меня на работу, потому что она чувствует - во мне слишком много неиспользуемой энергии и это ее напрягает, - цитирует слова итальянского специалиста pianetamilan.it.