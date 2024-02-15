Конте: «Ненавижу ложь»

Итальянский специалист Антонио Конте прослыл жестким человеком, который привык рубить правду-матку. В большом интервью он коснулся этой темы и признался, что ненавидит ложь. Один из его главных принципов на русском языке звучит как «лучше горькая правда, чем сладкая ложь».

- Я честен и ненавижу ложь. Иногда это помогает, иногда мешает. Но я предпочитаю промолчать, чем солгать, пусть даже ложь будет звучать сладко. В том числе и в отношениях с игроками, - цитирует слова Конте pianetamilan.it.

Последним рабочим местом Конте был лондонский «Тоттенхэм», сотрудничество с ним Конте прекратил прошлой весной.