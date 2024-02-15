​Одгард повторил подвиг Роберто Баджо

В итальянском чемпионате в среду состоялся один матч, в отложенном сражении двадцать первого тура «Болонья» забила «Фиорентине» два мяча. Один из них записал на свой счет датский полузащитник Йенс Одгард, который поразил ворота во втором матче кряду - он отличился и в предыдущей игре против «Лечче», которую подопечные Тьяго Мотты выиграли со счетом 4:0.

Как оказалось, датский футболист - первый игрок «Болоньи» со времен Роберто Баджо, который забил за клуб в своих первых двух матчах за новую команду.

В следующем туре итальянского чемпионата «Болонья» сыграет в гостях с римским «Лацио».