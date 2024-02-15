​Капелло описал сегодняшнего Леау

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло внимательно следит за нынешним положением дел в клубе, он прокомментировал победу «Милана» над «Наполи» и гениальный пас Рафаэла Леау на Тео Эрнандеса, приведший к голу. По словам Капелло, Леау, даже не забивая, находит способ показать себя.

- Сегодняшний Леау - он такой, фантастический ассистент и человек, у которого появляются психологические проблемы перед воротами, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Монцей», это случится 18 февраля.