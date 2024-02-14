Быстрый гол позволил «Болонье» обыграть «Фиорентину»

В отложенном матче 21-го тура Серии А «Болонья» принимала «Фиорентину». Уже в дебюте Льюис Фергюсон выдал передачу вперед метров на 40, Риккардо Орсолини вышел на ударную позицию и из пределов штрафной поразил дальний угол ворот - 1:0. Он же под конец тайма отправил мяч в сетку со штрафного, но арбитр усмотрел вне игры у Штефана Поша, который находился на траектории полета мяча. Не засчитано. После перерыва защитник гостей на ленточке остановил мяч после срезки от партнера.
Удивительно, но при обилии ударов, в том числе и с близкого расстояния, счет 1:0 продержался до последних секунд, когда Йенс Одгор на дальней штанге замкнул прострел - 2:0. «Болонья» делит четвертое место с «Аталантой». Противник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Орсолини Риккардо12'
|(2:0) Одгор Йенс90'
Равалья Федерико•Пош Штефан• 90'Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Кристиансен Виктор88' (Калафьори Рикардо (88') •Фройлер Ремо• 59'Эбишер Мишель71' (Фаббьян Джованни (71') •Орсолини Риккардо79' (Ликояннис Хараламбос (79') •Фергюсон Льюис•Салемакерс Алексис79' (Ндой Дан (79') •Зиркзее Джошуа88' (Одгор Йенс (88')
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл•Миленкович Никола• 34'Раньери Лука•Бираги Кристиано• 90'Мело Артур84' (Лопес Максим (84') •Мандрагора Роландо84' (Дункан Альфред (84') •Иконе Жонатан•Бонавентура Джакомо57' (Бельтран Лукас (57') •Гонсалес Николас71' (Нзола М'Бала (71') •Белотти Андреа
14 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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