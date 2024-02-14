Быстрый гол позволил «Болонье» обыграть «Фиорентину»

В отложенном матче 21-го тура Серии А «Болонья» принимала «Фиорентину». Уже в дебюте Льюис Фергюсон выдал передачу вперед метров на 40, Риккардо Орсолини вышел на ударную позицию и из пределов штрафной поразил дальний угол ворот - 1:0. Он же под конец тайма отправил мяч в сетку со штрафного, но арбитр усмотрел вне игры у Штефана Поша, который находился на траектории полета мяча. Не засчитано. После перерыва защитник гостей на ленточке остановил мяч после срезки от партнера.

Удивительно, но при обилии ударов, в том числе и с близкого расстояния, счет 1:0 продержался до последних секунд, когда Йенс Одгор на дальней штанге замкнул прострел - 2:0. «Болонья» делит четвертое место с «Аталантой». Противник - седьмой.