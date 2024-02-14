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Чемпионат Италии. Серия А

Быстрый гол позволил «Болонье» обыграть «Фиорентину»

14 Февраля 2024 • 23:01 Комментировать
Болонья
2:0
Фиорентина

В отложенном матче 21-го тура Серии А «Болонья» принимала «Фиорентину». Уже в дебюте Льюис Фергюсон выдал передачу вперед метров на 40, Риккардо Орсолини вышел на ударную позицию и из пределов штрафной поразил дальний угол ворот - 1:0. Он же под конец тайма отправил мяч в сетку со штрафного, но арбитр усмотрел вне игры у Штефана Поша, который находился на траектории полета мяча. Не засчитано. После перерыва защитник гостей на ленточке остановил мяч после срезки от партнера.

Удивительно, но при обилии ударов, в том числе и с близкого расстояния, счет 1:0 продержался до последних секунд, когда Йенс Одгор на дальней штанге замкнул прострел - 2:0.  «Болонья» делит четвертое место с «Аталантой». Противник - седьмой.

Протокол игры  
Болонья2:0Фиорентина
(1:0) Орсолини Риккардо12'  
(2:0) Одгор Йенс90'  
Равалья ФедерикоПош Штефан  90'Бёкема СэмЛукуми ДжонКристиансен Виктор 88' (Калафьори Рикардо ( 88') Фройлер Ремо  59'Эбишер Мишель 71' (Фаббьян Джованни ( 71') Орсолини Риккардо 79' (Ликояннис Хараламбос ( 79') Фергюсон ЛьюисСалемакерс Алексис 79' (Ндой Дан ( 79') Зиркзее Джошуа 88' (Одгор Йенс ( 88')
Запасные: Урбаньски КацперКорацца ТоммазоБаньолини НиколаСкорупски ЛукашЭль-Аззузи УссамаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоМоро НиколаДе Сильвестри Лоренцо
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМиленкович Никола  34'Раньери ЛукаБираги Кристиано  90'Мело Артур 84' (Лопес Максим ( 84') Мандрагора Роландо 84' (Дункан Альфред ( 84') Иконе ЖонатанБонавентура Джакомо 57' (Бельтран Лукас ( 57') Гонсалес Николас 71' (Нзола М'Бала ( 71') Белотти Андреа
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКомуццо ПьетроФараони МаркоСоттиль РиккардоБарак АнтонинПаризи Фабьяно
14 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Фиорентина

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