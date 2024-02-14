Стало известно, когда «Ювентус» начнёт переговоры с Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обсудит своё будущее с клубом до завершения сезона.

Как сообщалось ранее, специалист вполне может покинуть свой пост грядущим летом, поскольку «Ювентус» вряд ли сможет предложить ему требуемую зарплату. Согласно сведениям журналиста Джованни Альбанезе, стороны проведут переговоры только тогда, когда команда выполнит главную цель сезона – выход в Лигу чемпионов. Сейчас туринцы располагаются на второй строчке в таблице Серии А, на семь очков отставая от лидирующего «Интера» и на 11 баллов опережая «Болонью», идущую пятой.

Текущий договор Массимилиано Аллегри рассчитан до середины 2025 года.