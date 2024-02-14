Кьеза и Костич могут покинуть «Ювентус»

Сразу два футболиста «Ювентуса» могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации журналиста Руди Галетти, речь идёт о полузащитниках Федерико Кьезе и Филипе Костиче. Туринский клуб готов рассмотреть предложения о продаже своих футболистов.

Ранее сообщалось, что в услугах Кьезы заинтересован «Ливерпуль».

Кьеза в нынешнем сезоне провёл 20 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. На счету Костича 23 гола и 4 ассиста партнёрам.

«Ювентус» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка. Отставание от «Интера» составляет семь очков.