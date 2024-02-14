Белотти покорилось почти уникальное достижение в Серии А

Вечером среды «Фиорентина» играет в гостях с «Болоньей» в рамках Серии А. Это перенесённый матч, который должен был состояться раньше и входит в программу 21 тура первенства Италии.

В составе «фиалок» вышел нападающий Андреа Белотти. Таким образом, Белотти стал вторым игроком в истории Серии А, который сыграл в двух матчах в рамках одного тура. Первым таким был Валентин Эйссерик (матчи за «Фиорентину» и «Верону» в 2019 году). В 21-м туре ранее Белотти также играл за «Рому» против «Вероны» (2:1), а потом ушёл в аренду во Флоренцию.

Следить за текстовой трансляцией матча «Болонья» - «Фиорентина» можно на нашем портале. В разгаре первая половина игры!