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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти покорилось почти уникальное достижение в Серии А

14 Февраля 2024 • 21:15 Комментировать
Болонья
1:0
Фиорентина
1 2.35 X 3.25 2 3.30
2-й тайм

Вечером среды «Фиорентина» играет в гостях с «Болоньей» в рамках Серии А. Это перенесённый матч, который должен был состояться раньше и входит в программу 21 тура первенства Италии.

В составе «фиалок» вышел нападающий Андреа Белотти. Таким образом, Белотти стал вторым игроком в истории Серии А, который сыграл в двух матчах в рамках одного тура. Первым таким был Валентин Эйссерик (матчи за «Фиорентину» и «Верону» в 2019 году). В 21-м туре ранее Белотти также играл за «Рому» против «Вероны» (2:1), а потом ушёл в аренду во Флоренцию.

Следить за текстовой трансляцией матча «Болонья» - «Фиорентина» можно на нашем портале. В разгаре первая половина игры!

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БОЛОНЬЯ ФИОРЕНТИНА
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