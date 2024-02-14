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Чемпионат Италии. Серия А

Диас: «Всегда буду поддерживать «Милан»

14 Февраля 2024 • 18:12 Комментировать

Полузащитник «Реала» Браим Диас благодарен «Милану» за время, проведённое в клубе.

- Хочу сказать «Милану» спасибо. Это было отличное время, я был счастлив там. Слежу за «Миланом» и всегда буду его поддерживать. С Тео Эрнандесом я общаюсь чаще, чем со своей семьёй, - цитирует Диаса Sky Sports Italia.

При этом Диас отметил, что сейчас счастлив в «Реале» и полностью сосредоточен на выступлении за мадридский клуб.

Диас выступает за «Реал» с 2019 года. На протяжении трёх сезон он выступал за «Милан» на правах аренды. В текущем сезоне футболист забил восемь голов и сделал три ассиста в 28 матчах за «сливочных». Его контракт с клубом действует до 2027 года.

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