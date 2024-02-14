Ачерби извинился за то, что показал средний палец болельщикам «Ромы»

Центральный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби принёс извинения за свой жест в матче против «Ромы». Напомним, бывший игрок «Лацио» показал болельщикам «джаллоросси» средний палец. Причиной этому стали пожелания смерти, которые адресовались футболисту с трибун «Стадио Олимпико».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ачерби будет оштрафован, несмотря на свои извинения. Руководство Серии А пока не приняло решение насчёт того, нужно ли дисквалифицировать футболиста.

Ачерби в последнем матче с «Ромой» забил гол и помог своей команде одержать выездную победу 4:2.