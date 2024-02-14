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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби извинился за то, что показал средний палец болельщикам «Ромы»

14 Февраля 2024 • 14:22 Комментировать (1)
Интер Милан
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Салернитана
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16.02 23:00

Центральный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби принёс извинения за свой жест в матче против «Ромы». Напомним, бывший игрок «Лацио» показал болельщикам «джаллоросси» средний палец. Причиной этому стали пожелания смерти, которые адресовались футболисту с трибун «Стадио Олимпико».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ачерби будет оштрафован, несмотря на свои извинения. Руководство Серии А пока не приняло решение насчёт того, нужно ли дисквалифицировать футболиста.

Ачерби в последнем матче с «Ромой» забил гол и помог своей команде одержать выездную победу 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Франческо Ачерби ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
14 Февраля 2024 в 14:37
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