«Ювентус» нашёл замену Аллегри

Руководство туринского «Ювентуса» недовольно игрой команды. В последнем поединке подопечные Массимилиано Аллегри потерпели минимальное поражение от «Удинезе» со счетом 0:1.

По сведениям Corriere della Sera, по завершении нынешнего сезона стороны могут договориться о расторжении трудового соглашения. На место Аллегри планируют позвать Тьяго Мотту, ныне работающего главным тренером «Болоньи».

После 23 матчей «старая синьора» набрала 53 балла и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Аллегри отстают от лидирующего «Интера» на семь очков.