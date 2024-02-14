Конте выбрал 3 клуба, которые готов тренировать

Итальянский специалист Антонио Конте, последним местом работы которого был лондонский «Тоттенхэм», определился с вектором продолжения своей карьеры.

Как сообщается на страницах Daily Mail, тренер хочет вернуться в чемпионат Италии. Конте готов рассмотреть предложения от туринского «Ювентуса», «Наполи» и «Милана». Напомним, что в Серии А Антонио поработал в «старой синьоре» и миланском «Интере».

54-летний наставник возглавлял «Тоттенхэм» с 2021 по 2023 год. В середине марта прошлого года специалист и лондонский клуб расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.