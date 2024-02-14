Каррера: «У Миранчука менталитет победителя»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

Итальянский специалист отметил, что благодаря своему характеру российский футболист сумел найти выход из непростой ситуации, в которой он оказался в начале сезона.

«У Миранчука были сложности в «Аталанте», но это позади. Рад за него. Ситуация, из которой Алексей нашёл выход, говорит о том, что у него менталитет победителя», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 20 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.