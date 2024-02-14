Дьяков – о «Ювентусе» при Аллегри: «Всё серо и уныло»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «Ювентуса» в Серии А.

«Спад начался у команды. Рано или поздно он наступает. Если с «Эмполи» с удалением сыграли вничью, то в матче с «Интером» «чёрно-синие» были сильнее просто. Для меня очевидный фаворит Лиги чемпионов – «Интер». Очень сильный состав, сильно они играли против «Ювентуса».

В матче с «Удинезе» команда была ужасна. Медленно играла, академично, больше на гандбол игра похожа, когда поперёк площадки мяч перекидывают игроки.

Я как болельщик «Ювентуса» с того сезона ждал отставки Аллегри. Потому что с середины 2010-х годов при нём команда доходила до финала Лиги чемпионов. Пусть и проигрывала, но они были в порядке. Сейчас плохо, да, была серия без поражений, но не вижу каких-то перспектив или развития. Всё как-то серо и уныло», — сказал Дьяков.

«Ювентус» после 24 туров набрал 53 очка и идёт вторым в чемпионате Италии. Отставание от лидирующего «Интера» составляет семь очков, при этом, у миланского клуба игра в запасе.