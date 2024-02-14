​Лука Тони: «Ювентус» утратил агрессивность»

Лишь одно очко в последних трех матчах чемпионата набрал туринский «Ювентус», в понедельник команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение от «Удинезе». Бывший игрок «Ювентуса» Лука Тони прокомментировал эти событие, он отметил, что команда утратила агрессивность, приносившую результат ранее.

- «Удинезе» переиграл «Ювентус». Я не увидел агрессии в действиях «Ювентуса» на поле. Не увидел той агрессии, которая привела команду на второе место. Для того, чтобы побеждать во всех матчах, нужно больше злости, агрессии, а «Ювентус» в этом компоненте сдал, - цитирует слова Тони fcinter1908.it.