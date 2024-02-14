​Орландо: «Пиоли в состоянии принести «Милану» ещё один Скудетто»

Бывший футболист, в прошлом проведший один сезон в «Милане» Фабио Капелло, Массимо Орландо, уверен в том, что Стефано Пиоли способен принести клубу еще одну победу в чемпионате. «Милан» под руководством Пиоли стал чемпионом Италии в 2022 году - это была первая за одиннадцать лет победа.

- В социальных сетях все против Пиоли, а я считаю, что он прекрасно работает. Если купить должных игроков, то Пиоли вполне может привести команду к еще одному титулу, - цитирует слова Массимо Орландо pianetamilan.it.

В нынешнем сезоне «Милан» идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А.