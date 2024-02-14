​Бакайоко: «Всё очень хорошо начиналось в «Милане»

Бывший игрок «Милана» Тьэмуэ Бакайоко был вынужден покинуть клуб прошлым летом и сейчас выступает в составе французского «Лорьяна». Он тепло вспоминает свои выступления в итальянском клубе, даже несмотря на то, что в последние годы основательно присел на скамейку запасных.

- В сезоне 2018/2019 я играл много, и, наверное, в том сезоне был одним из лучших не только в клубе, но и в чемпионате. С моей персональной точки зрения сезон сложился очень хорошо, а клуб постепенно начал подниматься, что в итоге привело «Милан» к победе в чемпионате Италии и выходу в полуфинал Лиги чемпионов, - цитирует слова Бакайоко pianetamilan.it.