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Чемпионат Италии. Серия А

​Бакайоко: «Всё очень хорошо начиналось в «Милане»

14 Февраля 2024 • 04:46 Комментировать

Бывший игрок «Милана» Тьэмуэ Бакайоко был вынужден покинуть клуб прошлым летом и сейчас выступает в составе французского «Лорьяна». Он тепло вспоминает свои выступления в итальянском клубе, даже несмотря на то, что в последние годы основательно присел на скамейку запасных.

- В сезоне 2018/2019 я играл много, и, наверное, в том сезоне был одним из лучших не только в клубе, но и в чемпионате. С моей персональной точки зрения сезон сложился очень хорошо, а клуб постепенно начал подниматься, что в итоге привело «Милан» к победе в чемпионате Италии и выходу в полуфинал Лиги чемпионов, - цитирует слова Бакайоко pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тьемуэ Бакайоко
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