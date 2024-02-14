​Мотта: «Нет новостей о будущем»

Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта не стал отвечать на вопросы о том, есть ли какие новости об его будущем. На услуги Мотты претендует «Милан», а также некоторые другие клубы, среди которых, по информации tuttomercatoweb, также каталонская «Барселона». Но пока что Мотта хранит молчание на эту тему:

- Я польщен всем этим вниманием, но нет никаких новостей о моем будущем, - заявил Тьяго Мотта в ходе пресс-конференции.

В следующем, двадцать пятом туре итальянского чемпионата Серии А «Болонье» предстоит сыграть с римским «Лацио», это случится в воскресенье, восемнадцатого февраля.