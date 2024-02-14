​Бакайоко: «Горжусь, что играл за «Милан»

В четверг «Милану» предстоит сыграть в рамках Лиги чемпионов с «Ренном», и Тьемуэ Бакайоко, в прошлом выступавший как за «Ренн», так и за «Милан», прокомментировал предстоящий поединок. Он выразил гордость тем фактом, что в прошлом выступал за «Милан».

- Это уникальный клуб. Его трофеи и его статистика говорят сами за себя. Это институт футбола, бренд. С «Ренном» его вообще невозможно. В Италии футбол - религия. Я нигде такого не видел, - цитирует слова Бакайоко pianetamilan.it.

Бакайоко защищал цвета «Милана» с 2018 по 2023 год. Сейчас он защищает цвета французского «Лорьяна».