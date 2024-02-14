Пиоли получил приз за сотую победу в Серии А

Еще двадцатого января «Милан», обыграв «Удинезе», добыл сотую победу в Серии А для наставника клуба Стефано Пиоли, и сейчас руководство клуба вручило ему приз за этот юбилей. Это произошло перед началом очередной тренировки клуба. Пиоли вручили футболку с числом 100 на спине и с подписями игроков «Милана».

Принимая приз, Пиоли отметил также и то, что в прошедшем туре, в матче с «Наполи», ему удалось сравняться по количеству матчей у руля клуба с Арриго Сакки.

В следующем, двадцать пятом туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Монцей». Это случится 18 февраля.