​Сакки: «Поражение «Ювентуса» витало в воздухе»

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершился сенсацией - ведущий погоню за «Интером» туринский «Ювентус» проиграл на своем поле «Удинезе». Арриго Сакки, бывший наставник «Пармы», «Милана» и итальянской сборной, не удивлен произошедшим. Он напомнил о том, что «Ювентус» проиграл и в предыдущем туре, в матче с миланским «Интером».

- Удивлен ли я? Нет, потому что, как мне кажется, поражение «Ювентуса» было предопределено еще в предыдущем туре в Милане, когда они проиграли «Интеру». Неудача витала в воздухе, - считает Сакки.

Теперь «Ювентус» лишь на одно очко опережает «Милан».