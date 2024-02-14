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Чемпионат Италии. Серия А

​Амброзини: «Не уверен, что «Милан» жалеет, что отпустил де Кетеларе»

14 Февраля 2024 • 00:03 Комментировать

Удачные выступления бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе в его новом клубе, «Аталанте», порождают разговоры о том, что «Милан», возможно,  поторопился расстаться с ним. Однако бывший капитан клуба Массимо Амброзини так не считает. По его словам, игра Шарля де Кетеларе слишком долго оставалась проблемной:

- Я не уверен, что можно сейчас говорить о сожалениях. Я бы подождал с такими выводами. Надо сказать, что в прошлом году негативные сигналы шли слишком долго, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

В настоящий момент «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице.


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