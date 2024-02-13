​Вентура: «Милан» достоин Лиги чемпионов»

Бывший наставник итальянской сборной по футболу, Джампьеро Вентура, считает, что нынешний «Милан» достоин места в Лиге чемпионов. Сейчас команда идет третьей в турнирной таблице, что Вентура считает ее вполне адекватной позицией. Он назвал и другие команды, которые, на его взгляд, выглядят убедительнее всего.

- «Интер», «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выглядят лучше всех. «Наполи» еще может оправиться и вернуться. Дальше я вижу очень много неясности. «Лацио» буксует, «Рома» тоже, - цитирует слова Вентуры pianetamilan.it.

Напомним, что в итальянском чемпионате прошли двадцать четыре тура.