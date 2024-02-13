На Алекса Сандро появился новый претендент

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру на родине.

Как известно, туринцы вряд ли продлят истекающий в июне нынешнего года контракт 33-летнего игрока. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, видеть Сандро в своих рядах хочет «Интернасьонал». Бразильский клуб приготовил для футболиста договор, рассчитанный на полтора года.

Алекс Сандро представляет цвета «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне универсальный защитник принял участие в 11 матчах команды Массимилиано Аллегри, а в общей сложности в его активе 320 поединков за «бьянконери» во всех турнирах.