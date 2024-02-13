​Моуринью извинился перед игроком «Ромы»

В январе Жозе Моуринью был отправлен в отставку из-за плохих результатов «Ромы». В прессе сообщалось о том, что португальский тренер оставил в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини кольцо и записку с призывом стать лучше как человек.

Как стало известно Il Romanista, Пеллегрини не понял текст записки и, будучи разочарованным, позвонил Моуринью. Тренер сказал, что по его информации, Пеллегрини на правах капитана поддержал смену тренера в беседе с президентом.

Пеллегрини сказал Моуринью, что его информация неверна – у капитана «Ромы» никто его мнения по ситуации на тренерском мостике не спрашивал.

«Тогда я прошу прощения, если обидел тебя. Для меня на этом всё закончилось», - сказал Моуринью Пеллегрини, если верить источнику.

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