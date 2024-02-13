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Чемпионат Италии. Серия А

Фраттези должен восстановиться к матчу с «Атлетико»

13 Февраля 2024 • 16:27 Комментировать
Интер Милан
...
Салернитана
16.02 23:00

Полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези должен вернуться в строй к первому матчу с мадридским «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Если верить источнику, ожидается, что Фраттези также будет присутствовать на скамейке запасных «Интера» в ближайшем матче чемпионата Италии с «Салернитаной».

Напомним, ранее Фраттези получил небольшую травму, из-за которой пропустил последние несколько поединков «Интера». В дебютной кампании за «нерадзурри» итальянский полузащитник пока отметился двумя забитыми голами. Летом команда Симоне Индзаги арендовала хавбека у «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Давиде Фраттези

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ИНТЕР МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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