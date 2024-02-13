Фраттези должен восстановиться к матчу с «Атлетико»

Полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези должен вернуться в строй к первому матчу с мадридским «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Если верить источнику, ожидается, что Фраттези также будет присутствовать на скамейке запасных «Интера» в ближайшем матче чемпионата Италии с «Салернитаной».

Напомним, ранее Фраттези получил небольшую травму, из-за которой пропустил последние несколько поединков «Интера». В дебютной кампании за «нерадзурри» итальянский полузащитник пока отметился двумя забитыми голами. Летом команда Симоне Индзаги арендовала хавбека у «Сассуоло».