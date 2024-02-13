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Буффон: «Если бы я мог перенести состав «ПСЖ» в «Ювентус», мы бы выиграли Лигу чемпионов 4 раза подряд»

13 Февраля 2024 • 11:45 Комментировать (1)
Верона
...
Ювентус
17.02 20:00

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон уверен в том, что игроки «ПСЖ» регулярно побеждали бы в Лиге чемпионов, если бы выступали за «старую синьору».

«В Париже я увидел игроков невероятного уровня. В «Ювентусе» я думал, что мы являемся лучшими в мире, а затем увидел вместе таких футболистов, как Мбаппе, Неймар, Верратти, или даже Маркиньос и Тьяго Силва. Если бы я мог перенести состав «ПСЖ» в «Ювентус», мы бы выиграли Лигу чемпионов 4 раза подряд. Я спрашивал себя: почему же эта команда вообще не побеждает в Лиге чемпионов. Проведя в составе «ПСЖ» целый год, я понял причину», – цитирует Буффона BSMT.

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Ювентус Джанлуиджи Буффон ПСЖ ещё теги

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InterSan
13 Февраля 2024 в 11:51
Ну и почему же?
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