Буффон: «Если бы я мог перенести состав «ПСЖ» в «Ювентус», мы бы выиграли Лигу чемпионов 4 раза подряд»

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон уверен в том, что игроки «ПСЖ» регулярно побеждали бы в Лиге чемпионов, если бы выступали за «старую синьору».

«В Париже я увидел игроков невероятного уровня. В «Ювентусе» я думал, что мы являемся лучшими в мире, а затем увидел вместе таких футболистов, как Мбаппе, Неймар, Верратти, или даже Маркиньос и Тьяго Силва. Если бы я мог перенести состав «ПСЖ» в «Ювентус», мы бы выиграли Лигу чемпионов 4 раза подряд. Я спрашивал себя: почему же эта команда вообще не побеждает в Лиге чемпионов. Проведя в составе «ПСЖ» целый год, я понял причину», – цитирует Буффона BSMT.