Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» договорился с полузащитником «Наполи»

13 Февраля 2024 • 08:45 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Польши и «Наполи» Пётр Зелиньски близок к переходу в другой итальянский клуб – миланский «Интер». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно инсайдеру, 29-летний хавбек договорился с «нерадзурри» о подписании долгосрочного трудового соглашения. В миланский гранд Пётр перейдет на правах свободного агента грядущим летом.

Зелиньски защищает цвета неаполитанского коллектива с августа 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 27 поединков во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
InterSan
13 Февраля 2024 в 09:26
Отлично. Надеюсь как и Мхитарян, Зелински сможет поиграть на своих максимальных возможностях еще 3-4 года.
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
08:45 · Италия. Серия А
«Интер» договорился с полузащитником «Наполи» 1
08:40 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» раскрыли главную цель команды
08:24 · Италия. Серия А
Из «Ювентуса» может уйти защитник
06:30 · Италия. Серия А
​Слимани предупреждает «Милан»: «Беннасер может уйти»
06:24 · Италия. Серия А
Сакки: «Со Скудетто ещё ничего не решено»
06:08 · Германия. Бундеслига
​Де Лигт: «Благодаря Сарри я стал сильнее в «Ювентусе»
05:17 · Италия. Серия А
Ассамблея Серии А заблокировала предложение сократить высшую лигу до 18 команд
05:12 · Италия. Серия А
​Буффон: «Если бы пришлось сейчас - я снова отправился бы в Серию Б с «Ювентусом»
04:51 · Италия. Серия А
Камбьясо: «Никто не ожидал такой результат»
04:46 · Италия. Серия А
Маццарри грозит увольнение - уже известны возможные преёмники 1
03:42 · Италия. Серия А
​Буффон: «Конте стал для «Ювентуса» электрошокером»
02:35 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Такие матчи случаются» 2
02:16 · Италия. Серия А
​Чоффи: «Все молодцы»
02:12 · Италия. Серия А
​Тео Эрнандес: «Мы не думаем о Скудетто»
02:05 · Италия. Серия А
​Новый стадион «Милана» хотят открыть к 130-летию клуба
Все новости
Рекомендуем