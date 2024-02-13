«Интер» договорился с полузащитником «Наполи»

Полузащитник сборной Польши и «Наполи» Пётр Зелиньски близок к переходу в другой итальянский клуб – миланский «Интер». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно инсайдеру, 29-летний хавбек договорился с «нерадзурри» о подписании долгосрочного трудового соглашения. В миланский гранд Пётр перейдет на правах свободного агента грядущим летом.

Зелиньски защищает цвета неаполитанского коллектива с августа 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 27 поединков во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.