В «Ювентусе» раскрыли главную цель команды

В рамках 24-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» потерпел минимальное поражение от «Удинезе» со счетом 0:1. После окончания встречи с журналистами пообщался главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

«Мы набрали лишь одно очко в трех встречах. Это достаточно непростой момент. Перед нами стоит важная цель – выйти в Лигу чемпионов. Нам нужно снова начать побеждать, чтобы гарантировать себе путевку в этот турнир. Мы должны набирать очки и двигаться к своей цели», - приводит слова тренера Football-Italia.

«Ювентус» с 53 баллами занимает второе место в таблице чемпионата Италии.