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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» раскрыли главную цель команды

13 Февраля 2024 • 08:40 Комментировать

В рамках 24-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» потерпел минимальное поражение от «Удинезе» со счетом 0:1. После окончания встречи с журналистами пообщался главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

«Мы набрали лишь одно очко в трех встречах. Это достаточно непростой момент. Перед нами стоит важная цель – выйти в Лигу чемпионов. Нам нужно снова начать побеждать, чтобы гарантировать себе путевку в этот турнир. Мы должны набирать очки и двигаться к своей цели», - приводит слова тренера Football-Italia.

«Ювентус» с 53 баллами занимает второе место в таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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