Из «Ювентуса» может уйти защитник

33-летний защитник Алекс Сандро, выступающий за туринский «Ювентус», может сменить клубную прописку грядущим летом. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, «старая синьора» не собирается продлевать сотрудничество с опытным латералем. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня нынешнего года. У Сандро есть варианты трудоустройства в Бразилии.

Алекс защищает цвета туринского коллектива с августа 2015 года. В нынешнем сезоне Сандро поучаствовал в 11 поединках, не отметившись голевыми действиями.