​Слимани предупреждает «Милан»: «Беннасер может уйти»

Известный алжирский футболист Ислам Слимани, блиставший в свое время за лиссабонский «Спортинг», предупредил, что «Милан» может потерять Исмаэля Беннасера. Тот выступает за «россонери» с 2019 года и является близким другом Ислама Слимани, а потому последнему хорошо известны настроения друга и соотечественника.

- Я знаю Беннасера с 2017 года. Он заслуживает место в Милане. Но он заслуживает и большего, я уверен, что он прекрасно вписался бы и в любой другой топ клуб Европы, в том числе и в такие гранды, как «Манчестер Сити», «Реал» или «Бавария», - цитирует слова Слимани pianetamilan.it.