Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Со Скудетто ещё ничего не решено»

13 Февраля 2024 • 06:24 Комментировать

Бывший наставник Милана и сборной Италии, Арриго Сакки, не уверен в том, что «Интер» уже обеспечил себе чемпионский титул. Команда Симоне Индзаги выглядит явно лучшей в нынешнем сезоне Серии А, заметно опережая как «Ювентус», так и «Милан». Но Сакки, видевший всякое в своей богатой футбольной карьере, не спешит закрывать чемпионат.

- Как болельщик, я хочу видеть больше зрелищного футбола, и мне нравится, что две команды выбрали такую модель. Одна из них - это «Интер», который, как кажется, обеспечил себе Скудетто. Но я все же не стал бы отдавать ему победу прямо сейчас. Все еще возможно, я хорошо изучил это за время работы в футболе, - цитирует слова Сакки Juvenews.eu.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арриго Сакки
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
06:30 · Италия. Серия А
​Слимани предупреждает «Милан»: «Беннасер может уйти»
06:24 · Италия. Серия А
Сакки: «Со Скудетто ещё ничего не решено»
06:08 · Германия. Бундеслига
​Де Лигт: «Благодаря Сарри я стал сильнее в «Ювентусе»
05:17 · Италия. Серия А
Ассамблея Серии А заблокировала предложение сократить высшую лигу до 18 команд
05:12 · Италия. Серия А
​Буффон: «Если бы пришлось сейчас - я снова отправился бы в Серию Б с «Ювентусом»
04:51 · Италия. Серия А
Камбьясо: «Никто не ожидал такой результат»
04:46 · Италия. Серия А
Маццарри грозит увольнение - уже известны возможные преёмники
03:42 · Италия. Серия А
​Буффон: «Конте стал для «Ювентуса» электрошокером»
02:35 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Такие матчи случаются» 1
02:16 · Италия. Серия А
​Чоффи: «Все молодцы»
02:12 · Италия. Серия А
​Тео Эрнандес: «Мы не думаем о Скудетто»
02:05 · Италия. Серия А
​Новый стадион «Милана» хотят открыть к 130-летию клуба
00:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» не смог забить «Удинезе» и проиграл 1
12 Февраля
23:52 · Италия. Серия А
Олич сравнил уровень игры Алексея Миранчука и Головина
23:30 · Италия. Серия А
Джанетти забил «Ювентусу», это его первый гол в составе «Удинезе» во втором матче за клуб
Все новости
Рекомендуем