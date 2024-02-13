Сакки: «Со Скудетто ещё ничего не решено»

Бывший наставник Милана и сборной Италии, Арриго Сакки, не уверен в том, что «Интер» уже обеспечил себе чемпионский титул. Команда Симоне Индзаги выглядит явно лучшей в нынешнем сезоне Серии А, заметно опережая как «Ювентус», так и «Милан». Но Сакки, видевший всякое в своей богатой футбольной карьере, не спешит закрывать чемпионат.

- Как болельщик, я хочу видеть больше зрелищного футбола, и мне нравится, что две команды выбрали такую модель. Одна из них - это «Интер», который, как кажется, обеспечил себе Скудетто. Но я все же не стал бы отдавать ему победу прямо сейчас. Все еще возможно, я хорошо изучил это за время работы в футболе, - цитирует слова Сакки Juvenews.eu.