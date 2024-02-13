Ассамблея Серии А заблокировала предложение сократить высшую лигу до 18 команд

В Серии А останутся двадцать команд - Ассамблея высшей лиги итальянского футбола заблокировала коллективное предложение руководства «Интера», туринского «Ювентуса» и «Милана» о сокращении количества команд до восемнадцати. Среди причин отказа озвучивается, в том числе, и аргумент такого плана - раз в Англии и Испании по двадцать команд в высшей футбольной лиге, то и нам негоже отставать.

Напомним, что ранее в итальянском чемпионате Серии А уже выступали восемнадцать команд, но, начиная с сезона 2004/2005 их стало двадцать. Действующим чемпионом Италии, напомним, является «Наполи».