​Буффон: «Если бы пришлось сейчас - я снова отправился бы в Серию Б с «Ювентусом»

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вспомнил выступления «старой синьоры» во второй лиге итальянского футбола, куда клуб был сослав в результате скандала, известного как «Кальчополи». Буффон, в отличие от многих других игроков, не покинул подтопленный корабль, а отпахал с ним во второй лиге. Сейчас он вспоминает это:

- Я никогда не тушевался перед сложностями, не предавал команду. И сейчас я сделал бы то же самое, что и тогда. Никаких сомнений. Для меня все просто, - цитирует слова Буффона Juvenews.eu.

Напомним, что Буффон завершил свою долгую карьеру прошлым летом.