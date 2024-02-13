Камбьясо: «Никто не ожидал такой результат»

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершился классикой - выстрелившим ружьем, висевшим на стене. Туринский «Ювентус», уже давно искавший приключения своей манерой выигрывать матчи прагматично, в этот раз споткнулся об «Удинезе». Итоги матча прокомментировал защитник туринского клуба Андреа Камбьясо.

- Конечно, никто не ожидал такой матч и такой результат. Нам не хватало спортивной злости, особенно в первом тайме. Чуть не хватило до гола. Во втором тайме нас чуть связали по рукам и ногам. Они хорошо закрывались, приходилось больше двигаться и быстрее двигать мяч, - цитирует слова Камбьясо Juvenews.eu.