Маццарри грозит увольнение - уже известны возможные преёмники

В «Наполи» после поражения от «Милана» может случиться еще одна тренерская отставка - теперь своей работы может лишиться уже и Вальтер Маццарри, который осенью принял дела у разжалованного Руди Гарсии.

Как уточняет Cronache di Spogliatoio, заменить Маццарри могут двое - это Марко Джампаоло, бывший тренер «Милана», а также Франческо Кальцона, который сейчас руководит сборной Словакии, а в прошлом помогавший Маурицио Сарри.

Маццарри, уточняет источник, отработает матчи с «Барселоной», после чего ему укажет на дверь президент клуба Аурелио де Лаурентис, недавно рассказавший, как он выгнал Руди Гарсию.