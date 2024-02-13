​Буффон: «Конте стал для «Ювентуса» электрошокером»

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вспомнил сезон, проведенный при Антонио Конте, 2011/2012 - тогда «Ювентус» не проиграл ни одного матча за сезон и выиграл Скудетто, ставшее первым в серии из девяти побед кряду, вплоть до 2020 года включительно. Он назвал главное преимущество Конте.

- Год с Конте был словно электрошоком. Пришел он, со своей харизмой лидера, который сразу же убедил всех нас, что играть надо по его схеме. Это было его главное преимущество - умение убеждать в том, что играть надо именно так, как он считает, - цитирует слова Буффона pianetamilan.it.