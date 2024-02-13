Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Буффон: «Конте стал для «Ювентуса» электрошокером»

13 Февраля 2024 • 03:42 Комментировать

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вспомнил сезон, проведенный при Антонио Конте, 2011/2012 - тогда «Ювентус» не проиграл ни одного матча за сезон и выиграл Скудетто, ставшее первым в серии из девяти побед кряду, вплоть до 2020 года включительно. Он назвал главное преимущество Конте.  

- Год с Конте был словно электрошоком. Пришел он, со своей харизмой лидера, который сразу же убедил всех нас, что играть надо по его схеме. Это было его главное преимущество - умение убеждать в том, что играть надо именно так, как он считает, - цитирует слова Буффона pianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлуиджи Буффон Антонио Конте ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Удинезе Удинезе
0
1
1.43 4.50 8.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
03:42 · Италия. Серия А
​Буффон: «Конте стал для «Ювентуса» электрошокером»
02:35 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Такие матчи случаются» 1
02:16 · Италия. Серия А
​Чоффи: «Все молодцы»
02:12 · Италия. Серия А
​Тео Эрнандес: «Мы не думаем о Скудетто»
02:05 · Италия. Серия А
​Новый стадион «Милана» хотят открыть к 130-летию клуба
00:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» не смог забить «Удинезе» и проиграл 1
12 Февраля
23:52 · Италия. Серия А
Олич сравнил уровень игры Алексея Миранчука и Головина
23:30 · Италия. Серия А
Джанетти забил «Ювентусу», это его первый гол в составе «Удинезе» во втором матче за клуб
23:05 · Италия. Серия А
Аллегри проводит 405-й матч у руля «Ювентуса», больше – только у одного тренера 1
22:49 · Италия. Серия А
Газзаев считает, что Миранчук и Головин с честью представляют Россию на европейской арене
22:34 · Россия. Премьер-лига
Наумов рассказал, чего ранее не хватало Алексею Миранчуку в «Аталанте»
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:07 · Италия. Серия А
Милик, Кьеза и Рабио – в старте «Ювентуса» на игру с «Удинезе»
21:25 · Италия. Серия А
В Серии А останется 20 клубов, против уменьшения проголосовали 16 клубов 1
20:46 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» выбрал нескольких кандидатов на замену Мбаппе слухи
Все новости
Рекомендуем