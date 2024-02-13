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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Такие матчи случаются»

13 Февраля 2024 • 02:35 Комментировать (1)
Ювентус
0:1
Удинезе

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершился в понедельник громкой сенсацией - «Ювентус» принимал дома «Удинезе» и проиграл сопернику с минимальным гандикапом. Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги игры, он считает, что его подопечным не повезло:

-Мы хорошо провели первый тайм, у нас были несколько возможностей. Во втором тайме чуть сбавили. В футболе случаются такие матчи ,важно правильно на них реагировать, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.

В следующем туре итальянского чемпионата гранд сыграет с «Вероной».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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Комментарии (1) Все комментарии
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Roni06
13 Февраля 2024 в 02:40
Конечно случаются, когда такие трусливые тренеры как ты управляют командой. Что за тактика у тебя, супер пассивный футбол.
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