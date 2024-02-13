​Аллегри: «Такие матчи случаются»

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершился в понедельник громкой сенсацией - «Ювентус» принимал дома «Удинезе» и проиграл сопернику с минимальным гандикапом. Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги игры, он считает, что его подопечным не повезло:

-Мы хорошо провели первый тайм, у нас были несколько возможностей. Во втором тайме чуть сбавили. В футболе случаются такие матчи ,важно правильно на них реагировать, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.

В следующем туре итальянского чемпионата гранд сыграет с «Вероной».