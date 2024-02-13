​Чоффи: «Все молодцы»

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершился сенсацией - «зебры» из «Удинезе» перескакали «Ювентус», основные футболки которого также напоминают раскраску этой африканской лошади. Наставник «Удинезе» Габриэле Чоффи доволен итогами матча и похвалил всех своих подопечных:

- Все ребята мололцы. Мы прошли через непростые моменты, и эта победа стала для нас достойной нарадой за терпение. С 2015 года мы не побеждали в Турине. Мы обыграли команду, в которой много игроков чемпионской закалки, - цитирует слова Чоффи Juvenews.eu.

В следующем туре Серии А «Удинезе» примет «Кальяри».