​Новый стадион «Милана» хотят открыть к 130-летию клуба

В 2028 году «Милану» предстоит отметить 130-летие со дня основания клуба, и руководство «россонери» готово отметить это приличествующим образом - инаугурацией нового стадиона. Слухи о том, что «Милан» готовит проект «новоселья», ходят уже давно, через пару лет «Сан-Сиро» стукнет «стольник», так что уже пора.

Новый стадион будет располагать 70 тысячами мест, там будет располагаться небольшой отель, а также клубный музей. Его должны открыть летом 2028 года. Об этом общественности сообщил президент клуба Паоло Скарони, уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.