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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не смог забить «Удинезе» и проиграл

13 Февраля 2024 • 00:46 Комментировать
Ювентус
0:1
Удинезе
окончен

В 24-м туре Серии А «Ювентус» принимал «Удинезе», ведущий борьбу за выживание, и потерпел неудачу. В середине первого тайма у гостей прошел угловой, Томас Кристенсен головой пробил в соперника, а Лаутаро Джанетти с линии вратарской с отскока забил - 0:1. Это был единственный удар гостей в створ. Андреа Камбьяссо слева проник в штрафную и вывел на удар Аркадиуша Милика - промах. Адриен Рабио плотно пробил издали - парировано. Рывок Сандро по левому краю с навесом, Милик не так сильно наносил удар головой, и вратарь среагировал. И после перерыва Милик расстреливал ворота почти в упор, но защитник в подкате выручил. Кьеза доставил мяч под удар Милику, и поляк был точен, но во время кросса мяч покинул пределы поля, нет гола. Финального штурма не случилось.

«Ювентус» потерял очки в третьем матче подряд и проигрывает семь очков «Интеру». Соперник в трех баллах над зоной вылета. В этом сезоне он побеждал помимо туринцев только «Милан» (идущим третьим) и «Болонью» (пятую команду).

Протокол игры  
Ювентус0:1Удинезе
  25'Джанетти Лаутаро (0:1)
Щесны ВойцехГатти Федерико  74'Бремер Глейсон  38'Алекс СандроВеа Тимоти 61' (Йылдыз Кенан ( 61') Маккенни УэстонЛокателли Мануэль 77' (Айлинг Самуэль ( 77') Рабио АдриенКамбьясо Андреа 84' (Черри Леонардо ( 84') Милик АркадиушКьеза Федерико 77' (Николусси Кавилья Ханс ( 77'  90')
Запасные: Ругани ДаниэлеДжало ТьягуАлькарас КарлосПинсольо КарлоКостич ФилипМиретти ФабиоБоэнде Джозеф
Окойе МадукаПерес НеуэнДжанетти ЛаутароКристенсен ТомасЭхизибуэ Кингсли  10' 65' (Феррейра Жоау ( 65') Ловрич СандиУолас Соуза  82'Самарджич ЛазарЗемура Джордан 66' (Эбоселе Фести ( 66') Товен Флорьян 77' (Саксесс Исаак ( 77'  89') Лукка Лоренцо 77' (Бреннер ( 77')
Запасные: Кабаселе КристианДэвис КинанСаррага ОйерПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоТиквич АнтониоПайеро МартинКамара Ассан
12 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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