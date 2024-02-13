«Ювентус» не смог забить «Удинезе» и проиграл

В 24-м туре Серии А «Ювентус» принимал «Удинезе», ведущий борьбу за выживание, и потерпел неудачу. В середине первого тайма у гостей прошел угловой, Томас Кристенсен головой пробил в соперника, а Лаутаро Джанетти с линии вратарской с отскока забил - 0:1. Это был единственный удар гостей в створ. Андреа Камбьяссо слева проник в штрафную и вывел на удар Аркадиуша Милика - промах. Адриен Рабио плотно пробил издали - парировано. Рывок Сандро по левому краю с навесом, Милик не так сильно наносил удар головой, и вратарь среагировал. И после перерыва Милик расстреливал ворота почти в упор, но защитник в подкате выручил. Кьеза доставил мяч под удар Милику, и поляк был точен, но во время кросса мяч покинул пределы поля, нет гола. Финального штурма не случилось.

«Ювентус» потерял очки в третьем матче подряд и проигрывает семь очков «Интеру». Соперник в трех баллах над зоной вылета. В этом сезоне он побеждал помимо туринцев только «Милан» (идущим третьим) и «Болонью» (пятую команду).