Олич сравнил уровень игры Алексея Миранчука и Головина

Экс-наставник московского ЦСКА Ивица Олич высказался о выступлениях в нынешнем сезоне полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Головин редкий - мало игроков, которые сразу смогут играть на таком уровне, как Саша. Думал, в этой же роли будет Миранчук в Италии. Считаю Лёшу очень хорошим игроком, но он еще не дошёл до такого уровня, - приводит слова хорватского специалиста издание Metaratings.ru.

Отметим, что в нынешнем сезоне Миранчук провёл за бергамасков 20 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Что касается Головина, то в его активе 21 игра, шесть голов и четыре ассиста в составе монегасков.